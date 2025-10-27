Uk principe Andrea verso addio a Royal Lodge a Windsor dopo ultimatum Re Carlo ma in cambio di 2 proprietà | Adelaide e Frogmore Cottage

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe Andrea avrebbe chiesto entrambe le proprietà poiché una verrebbe destinata a lui e l’altra all’ex consorte, con la quale continua a convivere a Royal Lodge, na villa da 30 stanze di cui non paga l’affitto da oltre 20 anni, dal 2008 nonostante il divorzio Il principe Andrea sarebbe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

