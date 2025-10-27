Ugo Humbert rinuncia al Master di Parigi | conseguenze importante in ottica Coppa Davis
Niente da fare per Ugo Humbert. Il n.1 di Francia non prenderà parte al Master di Parigi (Francia), nella rinnovata sede della Paris La Défense Arena. Un brutto colpo per il giocatore, costretto a ritirarsi per problemi alla schiena nella semifinale dell’ATP500 di Basilea contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Ci sono dei riflessi in classifica importanti, dal momento che Humbert dovrà scartare i 600 punti della finale della scorsa stagione disputata a Bercy. In base alla classifica live, il transalpino è n.36, al di fuori dei giocatori che possono essere testa di serie negli Slam. Nel tabellone principale, quindi, accede il connazionale Valentin Royer, che esordirà contro Davidovich Fokina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
¡BATACAZO! ¡Humbert elimina a Fritz en Basilea! - facebook.com Vai su Facebook
Ugo Humbert rinuncia al Master di Parigi: conseguenze importante in ottica Coppa Davis - 1 di Francia non prenderà parte al Master di Parigi (Francia), nella rinnovata sede della Paris La Défense Arena. Lo riporta oasport.it
Ugo Humbert parla da solo per motivarsi: “Dai amico, ce la farai. Sono orgoglioso di te”. Poi perde - Il tabellone inizia a delinearsi così come tutte le sfide tra i vari volti noti o meno del tennis mondiale ... Riporta fanpage.it