UFCS il super standard di ricarica veloce per salvare le ricariche proprietarie cinesi

L’ITU ha definito l’UFCS come standard globale per la ricarica rapida. È nato in Cina ed è pensato per salvare SuperCharge, SuperVOOC, HyperCharge e altri sistemi proprietari che con il Power Delivery rischiano di sparire.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - UFCS, il super standard di ricarica veloce per salvare le ricariche proprietarie cinesi

