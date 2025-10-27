UFCS il super standard di ricarica veloce per salvare le ricariche proprietarie cinesi

Dday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ITU ha definito l’UFCS come standard globale per la ricarica rapida. È nato in Cina ed è pensato per salvare SuperCharge, SuperVOOC, HyperCharge e altri sistemi proprietari che con il Power Delivery rischiano di sparire.. 🔗 Leggi su Dday.it

ufcs il super standard di ricarica veloce per salvare le ricariche proprietarie cinesi

© Dday.it - UFCS, il super standard di ricarica veloce per salvare le ricariche proprietarie cinesi

