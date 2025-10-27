UFC Corner #252 Lo spirito di Jonny Bones ad Abu Dhabi

Zonawrestling.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore all’Etihad Arena di Abu Dhabi, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 252 con UFC Corner, oggi sui vostri schermi in occasione dell’attesissimo UFC 321: Aspinall Vs Gane. Light Heavyweight bout: #7 Aleksandr “Rocket” Rakic Vs #10 Azamat “The Professional” Murzakanov Inizia l’opener della serata che segnerà il destino della top 10 dei pesi massimi leggeri, in un match che vede contrapposto un consolidato ma decadente pilastro in Rakic ed il classico “rising prospect” rappresentato da Murzakanov, distruttore di mondi nella sua ascesa ma pronto alla prova del nove? Rakic porta l’avversario a parere e tenta in generale un approccio orientato al grappling, MA ECCO CHE MURZAKANOV CONNETTE UN JAB DA MANUALE CHE SPEGNE LE LUCI DI RAKIC. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

ufc corner 252 lo spirito di jonny bones ad abu dhabi

© Zonawrestling.net - UFC Corner #252 Lo spirito di Jonny Bones ad Abu Dhabi

Scopri altri approfondimenti

ufc corner 252 spiritoUFC Corner #252 Lo spirito di Jonny Bones ad Abu Dhabi - Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore all’Etihad Arena di Abu Dhabi, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 252 con UFC Corner, oggi sui ... Scrive zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Ufc Corner 252 Spirito