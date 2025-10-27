UFC Corner #252 Lo spirito di Jonny Bones ad Abu Dhabi
Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore all’Etihad Arena di Abu Dhabi, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 252 con UFC Corner, oggi sui vostri schermi in occasione dell’attesissimo UFC 321: Aspinall Vs Gane. Light Heavyweight bout: #7 Aleksandr “Rocket” Rakic Vs #10 Azamat “The Professional” Murzakanov Inizia l’opener della serata che segnerà il destino della top 10 dei pesi massimi leggeri, in un match che vede contrapposto un consolidato ma decadente pilastro in Rakic ed il classico “rising prospect” rappresentato da Murzakanov, distruttore di mondi nella sua ascesa ma pronto alla prova del nove? Rakic porta l’avversario a parere e tenta in generale un approccio orientato al grappling, MA ECCO CHE MURZAKANOV CONNETTE UN JAB DA MANUALE CHE SPEGNE LE LUCI DI RAKIC. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
Domenica 19 Ottobre, alle ore 16:00, presso il Media corner del Petsfestival di Cremona, viene presentato il libro di Michela Cannas “L’empatia che brucia. Il burnout dell'operatore sanitario zoofilo”, un libro che pone al centro lo spirito di compassione e di em - facebook.com Vai su Facebook
UFC Corner #252 Lo spirito di Jonny Bones ad Abu Dhabi - Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore all’Etihad Arena di Abu Dhabi, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 252 con UFC Corner, oggi sui ... Scrive zonawrestling.net