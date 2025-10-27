UeD anticipazioni settimanali | una coppia va via presunti accordi e Maria sbotta
Quella appena cominciata sarà una settimana decisamente movimentata a Uomini e Donne. Sia per quanto riguarda il Trono Over, sia per quello Classico, ci saranno dei colpi di scena, degli abbandoni, delle accuse molto pesanti, e non solo. Anche Maria De Filippi perderà la pazienza contro un cavaliere. Sabrina Zago e Nicola lasciano Uomini e Donne in maniera un po’ forzata. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla settimana che va dal 27 al 31 ottobre rivelano che Federico Mastrostefano proseguirà ad uscire con Federica e Veronica. Per lui arriveranno anche delle nuove dame, e alcune deciderà di tenerle. 🔗 Leggi su Tutto.tv
