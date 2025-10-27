Ue | Procaccini ' da Report teorema contro idee conservatrici attacco a libertà di pensiero'
Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il postulato secondo cui le idee conservatrici sarebbero illegittime o, peggio ancora, sospette di illegalità è semplicemente assurdo. La trasmissione Report ha dato ieri l'ennesima prova di una visione distorta e faziosa del giornalismo, dove chi non condivide le idee socialiste o progressiste viene automaticamente stigmatizzato e confinato ai margini della legalità. Un attacco alla libertà di pensiero e opinione che Ranucci e la sua trasmissione si vantano di difendere". Così Nicola Procaccini, europarlamentare di FdI-ECR e presidente della Fondazione New Direction. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
“Ue impreparata in caso di guerra”: l’allarme nel report commissionato da von der Leyen. “Insegnare ai cittadini a sopravvivere 72 ore” - L’Europa non è pronta a rispondere a scenari di crisi, in particolar modo ad attacchi militari nei confronti di un Paese membro. Da ilfattoquotidiano.it
Ue, Draghi presenta il suo report sulla competitività: ecco i punti chiave - Oggi l'ex presidente del Consiglio e della Bce Mario Draghi ha presentato a Bruxelles il suo report di 400 pagine sulla competitività: l'obiettivo è dare all'Unione europea un nuovo slancio, ... Lo riporta tg24.sky.it
Report sulla difesa Ue, 'prepararsi agli scenari peggiori' - "Nonostante le misure adottate negli ultimi anni per migliorare la preparazione, l'Ue e i suoi Paesi membri non sono ancora completamente preparati per gli scenari di crisi intersettoriali o ... Scrive ansa.it