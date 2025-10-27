Ue | Procaccini ' da Report teorema contro idee conservatrici attacco a libertà di pensiero'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il postulato secondo cui le idee conservatrici sarebbero illegittime o, peggio ancora, sospette di illegalità è semplicemente assurdo. La trasmissione Report ha dato ieri l'ennesima prova di una visione distorta e faziosa del giornalismo, dove chi non condivide le idee socialiste o progressiste viene automaticamente stigmatizzato e confinato ai margini della legalità. Un attacco alla libertà di pensiero e opinione che Ranucci e la sua trasmissione si vantano di difendere". Così Nicola Procaccini, europarlamentare di FdI-ECR e presidente della Fondazione New Direction. 🔗 Leggi su Iltempo.it

