Ue | incontro Libertà Eguale a Livorno su difesa europea con Guerini e Picierno

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Libertà eguale si ritrova Livorno il 31 a discutere di difesa europea. All'incontro parteciperanno, tra gli altri, Anna Bucciarelli, Marco Simiani, Pina Picierno, Claudia Mancina, Lorenzo Guerini, Piero Fassino, Federico Fabbrini, Stefano Ceccanti, Giorgio Tonini, Lia Quartapelle, Enrico Morando, Gino Fantozzi. “E' tempo di non nascondere i temi divisivi nel campo delle opposizioni- dichiara il vice-presidente nazionale di Libertà Eguale, Stefano Ceccanti- e i riformisti hanno il dovere di marcare un approccio assertivo sui temi della difesa e della politica estera che sono la prima discriminante di qualsiasi coalizione di Governo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

