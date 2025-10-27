Ue fuori dai giochi non conta Meloni riceve Orban | intesa su sicurezza e difesa

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ora di incontro a Palazzo Chigi, su temi che vanno da Ucraina e Medio Oriente, a migranti e cooperazione nel settore difesa. Ma le attenzioni, e le polemiche, nell'ambito dell'incontro del premier ungherese Viktor Orban con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono tutte concentrate sulle dichiarazioni rilasciate dal primo che, in una pausa tra la visita in Vaticano e quella a Palazzo Chigi, afferma senza giri di parole: "L'Unione europea non conta nulla". E ancora: l'Ue "è fuori dai giochi sul futuro della costruzione" dell'Ucraina, "della sua sicurezza e sui futuri rapporti tra russi e ucraini, quindi c'è ben poco da discutere su questo fronte". 🔗 Leggi su Iltempo.it

