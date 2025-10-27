UE condanna attacco di Israele a Unifil

22.20 "L'Unione europea condanna l'attacco israeliano che il 26 ottobre 2025 ha nuovamente preso di mira un distaccamento dell'Unifil.Si tratta dell'ultimo di una serie di incidenti simili verificatisi nelle ultime settimane.L'Ue ricorda che la sicurezza e l'incolumità del personale e delle sedi delle Nazioni Unite devono essere garantite in conformità del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite." Lo dichiara un portavoce del servizio di azione esterna dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it