Udine uomo travolto e ucciso mentre andava al lavoro in bici | individuato il presunto pirata della strada

L'incidente mortale sul ponte della Delizia. Un tragico investimento si è verificato la mattina del 27 ottobre sul ponte della Delizia, al confine tra le province di Udine e Pordenone, nel territorio comunale di Codroipo. Un uomo di 46 anni, cittadino indiano, stava percorrendo la strada in bicicletta per raggiungere il lavoro quando sarebbe stato travolto da un furgone che, secondo le prime ricostruzioni, non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi rapidamente dal luogo dell'incidente. Le cause esatte dello scontro non sono ancora del tutto chiare, ma è certo che la vittima indossasse un giubbotto catarifrangente, segno che stava cercando di rendersi visibile agli automobilisti.

