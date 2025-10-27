Udine cambia strada | cittadini e associazioni riscrivono la mobilità del futuro

Udinetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Udine invita la cittadinanza, le associazioni e tutti i portatori d’interesse a partecipare all’incontro pubblico “Verso la nuova pianificazione della mobilità urbana”, in programma mercoledì 29 ottobre alle 18 nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco, in via Lionello 1. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

