udc presenta la propria lista in campania a sostegno di cirielli

NAPOLI, 27 OTTOBRE 2025 – Dopo oltre trent’anni l’Unione di Centro torna in Campania con una propria lista a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, Edmondo Cirielli. L’iniziativa segna il rientro del partito nello scenario politico regionale. Il progetto è stato promosso dal coordinatore regionale Antonio Dell’Aquila e dal coordinatore provinciale di Salerno Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc. I due dirigenti sottolineano l’obiettivo di riportare il partito nel confronto politico attraverso una proposta moderata e ancorata ai valori ispiratori della formazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

