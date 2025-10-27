Ucraina Trump | Test di Putin con missile nucleare? Non appropriato

27 ott 2025

Un drone russo colpisce un minibus a Sumy: un morto e 13 feriti, tra cui un bambino di 8 anni e una ragazza di 15 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina trump test di putin con missile nucleare non appropriato

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump: "Test di Putin con missile nucleare? Non appropriato"

