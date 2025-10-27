Ucraina Trump | Test di Putin con missile nucleare? Non appropriato

Un drone russo colpisce un minibus a Sumy: un morto e 13 feriti, tra cui un bambino di 8 anni e una ragazza di 15 anni. Ucraina, Trump: "Test di Putin con missile nucleare? Non appropriato"

Il viaggio del presidente degli Stati Uniti Trump in Asia. Una missione per negoziare sui dazi ma con gli occhi puntati sulla fine della guerra in Ucraina e su Gaza. "Mi piacerebbe che Xi ci aiutasse con la Russia", dice. Giovedì l'incontro con il lead

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: "Parlerò con Xi di come mettere fine alla guerra"

Ucraina, Zelensky mira al Cremlino: decine di droni contro Mosca. Trump a Putin: "Il test del missile russo non è appropriato" - La risposta di Putin, pioggia di fuoco su Sumy: un morto e 12 feriti.

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: "Putin non dovrebbe testare missile nucleare" - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti

Ucraina, attacco di droni su Mosca: Trump definisce "non appropriato" il test del missile russo - Nuovo attacco dell'Ucraina con droni contro Mosca: abbattuti 34 velivoli, il presidente Usa Trump condanna il test russo del missile.