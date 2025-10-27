Ucraina Trump | Putin dovrebbe fermare la guerra anziché testare missili nucleari

Roma, 27 ottobre 2025 – Massiccio fuoco incrociato tra Mosca e Kiev: 700 droni russi su Zaporizhzhia e raid nel Donetsk, mentre la difesa avversaria ha intercettato e distrutto 193 droni ucraini. A bordo dell'aereo presidenziale diretto in Giappone, il presidente statunitense Donald Trump ha definito "inappropriato" l'annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin sul test finale sul missile nucleare Burevestnik. “Putin dovrebbe porre fine alla guerra in Ucraina invece di testare missili”. Trump ha ricordato che il conflitto “avrebbe dovuto richiedere una settimana, invece entrerà presto nel suo quarto anno”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Trump: “Putin dovrebbe fermare la guerra anziché testare missili nucleari”

