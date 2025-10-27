Ucraina Trump | Putin dovrebbe far finire la guerra non testare missili
Ucraina, tutte le notizie di lunedì 27 ottobre – La diretta Donald Trump lancia un messaggio a Vladimir Putin: “Dovrebbe far finire la guerra invece di testare missili”. Kiev colpisce con droni la regione russa di Belgorod, provocando un morto e una ventina di feriti Inizio diretta: 271025 07:45 Fine diretta: 271025 23:00 07:58 271025 Trump: "Putin dovrebbe far finire la guerra, non testare missili" “Dovrebbe porre fine alla guerra, una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana e che invece è ormai al suo quarto anno: questo è ciò che dovrebbe fare invece di testare missili”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump sull’Air Force One a proposito del presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Cnn. 🔗 Leggi su Lapresse.it
