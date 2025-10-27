Ucraina Trump bacchetta Putin | Dovrebbe far cessare la guerra invece di testare missili ; nella notte 193 droni di Kiev sulla Russia 1 morto

Il tycoon fa riferimento al missile intercontinentale a propulsione nucleare Burevestnik, svelato ieri da Mosca. Il capo di Stato maggiore russo Valerij Gerasimov ha specificato che l'arma “ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore e questo non è il suo limite” Il presidente degli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

