Ucraina Trump bacchetta Putin | Dovrebbe far cessare la guerra invece di testare missili ; nella notte 193 droni di Kiev sulla Russia 1 morto

Il tycoon fa riferimento al missile intercontinentale a propulsione nucleare Burevestnik, svelato ieri da Mosca. Il capo di Stato maggiore russo Valerij Gerasimov ha specificato che l'arma “ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore e questo non è il suo limite” Il presidente degli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump bacchetta Putin: "Dovrebbe far cessare la guerra invece di testare missili"; nella notte 193 droni di Kiev sulla Russia, 1 morto

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che "non perderà tempo" a programmare unnuovo incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, senza un accordo in vista per porre fine al conflitto in Ucraina. - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Parlerò con Xi di come mettere fine alla guerra” - X Vai su X

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: “Putin non dovrebbe testare missile nucleare” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti ... Secondo fanpage.it

Ucraina, Trump: “Putin dovrebbe far finire la guerra, non testare missili” - Ucraina, tutte le notizie di lunedì 27 ottobre – La diretta Donald Trump lancia un messaggio a Vladimir Putin: “Dovrebbe far finire la guerra invece di testare missili”. Lo riporta msn.com

Ucraina, Trump: 'Ho cancellato l'incontro con Putin, lo faremo' - "Ho cancellato l'incontro con Putin, non saremmo arrivati dove volevo arrivare", ha detto Donald Trump in un bilaterale con il segretario generale della Nato nello Studio Ovale. Scrive ansa.it