Inter, stop per Mkhitaryan: risentimento al semitendinoso della coscia sinistra. Out fino a inizio dicembre: ... sport.periodicodaily
Juventus, esonerato Igor Tudor, Spalletti in pole per sostituire il croato, contro l’Udinese in panchina ... ilgiornaleditalia.it
«Pago l’errore di un fonico, potevo restare sordo», ha detto il cantante. Ecco tutto quello che c'è da sapere iodonna.it
Cosa prevede la bozza di accordo tra Stati Uniti e Cina lettera43.it
Infortunio Mkhitaryan, che batosta per l’Inter! Arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero del ... calcionews24.com
Ecco il documento choc che riscrive la storia del report Oms fantasma ilgiornale.it
Alpine A110 diventerà elettrica. Arriverà nel 2026 su piattaforma dedicata
Il marchio sportivo francese chiude il capitolo termico della sua icona e si prepara a rilanciarla ... ► dmove.it
Juventus, la panchina che scotta: l’ennesimo cambio
Torino, 27 ottobre 2025 – Alla Juventus, ormai, la panchina è diventata un girone infernale. Oggi è... ► sport.quotidiano.net
Alfredo De Marsico, il ricordo di “un uomo delle Istituzioni”
Tempo di lettura: 3 minutiUn pomeriggio dedicato alla memoria di Alfredo De Marsico, illustre giur... ► anteprima24.it
La notte nel cuore, anticipazioni: Melek si accascia, Nuh sfida il buio in sala operatoria
Ne La notte nel cuore, tutto precipita in pochi secondi: Melek crolla in ospedale mentre il gemello... ► sbircialanotizia.it
Chi è Brambilla, l’allenatore della Juventus Next Gen che sarà in panchina contro l’Udinese. Alla scoperta del mister specialista dei giovani
di Redazione JuventusNews24Chi è Brambilla, l’allenatore della Juventus Next Gen che guiderà la squa... ► juventusnews24.com
Libano, Tajani: "Nessun ferito ma tutti devono rispettare presenza Unifil"
“In Libano non ci sono persone colpite, è un terreno molto difficile, sappiamo bene quali sono i ri... ► lapresse.it
Brembate, licenziato un delegato sindacale alla DMG: scatta lo sciopero
Brembate (Bergamo), 27 ottobre 2025 – “Un licenziamento ritorsivo”. È così che Fiom CGIL e Fim CISL... ► ilgiorno.it
La notte nel cuore, anticipazioni: Nuh e Sevilay, sì lampo prima dell’operazione
La notte nel cuore corre verso un capitolo che stringe lo stomaco: Nuh e Sevilay dicono sì poche or... ► sbircialanotizia.it
Maxi villa di lusso nel cuore dell'Oltrarno: "Distrutta una collina, ennesimo sfregio a Firenze e ai residenti" / FOTO
La storica collina delle Rovinate, “distrutta, sbancata”, per i lavori di ampliamento di una grand... ► firenzetoday.it
Manovra, Tajani: "Lega? Non impongo il mio pensiero, ma non voglio che lo si imponga a me"
“Bisognerà intervenire sugli aspetti che riguardano i trasporti delle grandi città, metro C, metro ... ► lapresse.it
Tennis, Cobolli al secondo turno a Parigi
Roma, 27 ott. (askanews) – Flavio Cobolli brilla all’esordio al Masters 1000 di Parigi. Il romano... ► ildenaro.it
Milan, Mauro: “Allegri grande stratega. Può far dare il 110% ai giocatori. Sulla partita a Perth …”
Ai microfoni di Rai Radio 1, Massimo Mauro ha commentato la stagione dei rossoneri, includendoli per... ► pianetamilan.it
Il presidente del Consiglio comunale di Bolzano (FdI) con il braccialetto elettronico: denunciato dalla moglie
Allontanato da casa, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla compagna né potrà comunicare... ► ilfattoquotidiano.it
Traffico Roma del 27 10 2025 ore 14:30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Auditorium... ► romadailynews.it
Lavori in autostrada, settimana di cantieri: chiusi vari tratti, caselli e aree di servizio
Chiusure in autostrada. Sarà una settimana di cantieri lungo l’asse della A13 e, in particolare, n... ► ferraratoday.it
Giovane folgorata a Novellara mentre faceva la doccia
Vani i soccorsi, il corpo rinvenuto dalla nonna The post Giovane folgorata a Novellara mentre face... ► lidentita.it
Ecco il documento choc che riscrive la storia del report Oms fantasma
Da rapporto «indipendente» e scomodo per la narrazione Covid a strumento per la propaganda del mini... ► ilgiornale.it
Partita la grande settimana di Halloween al MagicLand di Valmontone (video)
É iniziata ufficialmente lo scorso fine settimana la settimana più paurosa dell'anno al parco Magi... ► frosinonetoday.it
Carabiniere uccise accoltellatore nella notte di Capodanno, caso archiviato: “Non aveva scelta”
Rimini, 27 ottobre 2025 – Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Raffaella Ceccarelli, h... ► ilrestodelcarlino.it
L’Argentina di Milei volta pagina: via alle riforme dopo il trionfo elettorale
Con un Congresso finalmente amico, Javier Milei ottiene il lasciapassare per la sua rivoluzione lib... ► ilfogliettone.it
Diritto allo studio, oltre 100mila euro per l’inclusione di 349 minori nei centri estivi del 2025
Sono 349 le famiglie del distretto di Rimini che, nell’estate 2025, hanno potuto contare su un sos... ► riminitoday.it
Ruba sei bottiglie di alcolici al supermercato: arrestato
Arrestato nel pomeriggio dello scorso 18 ottobre, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pis... ► pisatoday.it
Sciopero generale del 28 novembre: mobilitazione dei sindacati di base contro la legge di bilancio e per il rilancio dei servizi pubblici
I COBAS, insieme ai sindacati di base ADL, Clap e Sial, hanno indetto per l’intera giornata di vene... ► orizzontescuola.it
La forza di una donna, anticipazioni: Ceyda e Raif, un amore destinato al sì
In La forza di una donna, per Ceyda si apre una stagione inattesa: l’incontro con Raif, un giovane ... ► sbircialanotizia.it
Tempesta d’amore, anticipazioni: Ana mette in riga Philipp e Vincent
Settimana rovente a Tempesta d’amore: tra il 3 e il 7 novembre, Philipp e Vincent trasformano la ge... ► sbircialanotizia.it
Perché con la Torino Lione l’Europa entra in una nuova dimensione
Dieci anni. Fatti di fatica, elmetti, cuore, polmoni, calcoli e una robusta dose di visione, buona ... ► formiche.net
Frosinone: il capoluogo più “cementificato” del Lazio
Secondo l’edizione 2025 del rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistem... ► frosinonetoday.it
Chiuse dietro siepi o cancelli, aprono per un weekend le antiche dimore
Torna con l’edizione autunnale il 3°Festival delle Dimore Storiche Fvg organizzato da Adsi Fvg (As... ► pordenonetoday.it
L’ultima intervista di Mauro Di Francesco: le donne, i no e l’amicizia con Teocoli e Abatantuono
Nella sua ultima intervista, rilasciata qualche anno prima della sua scomparsa, Mauro Di Francesco ... ► dilei.it
Non è Massimiliano Rosolino ad avere una malattia, ma sua moglie: ecco il momento più buio
Negli ultimi giorni, molti fan si sono chiesti quale battaglia stia affrontando Massimiliano Rosoli... ► donnapop.it
Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo: è in pole per la panchina bianconera ma… Tutto quello che c’è da sapere
di Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto comp... ► juventusnews24.com
La demenza senile di Mou, i dissapori con Chivu e... tutte le liti cult di Conte
Il battibecco con Lautaro al Maradona non è un episodio isolato: nel dopopartita o quando viene atta... ► gazzetta.it
Oliviero Cima conclude la rassegna letteraria "Territori d'autore" a Castellamonte
Volge al termine la rassegna di incontri letterari “Territori d’autore” proposta in frazione Muria... ► torinotoday.it
Vigili del Fuoco di Avellino, via ai controlli post sisma a edifici pubblici e privati
I Vigili del Fuoco di Avellino, a causa delle scosse sismiche registrate negli ultimi giorni in di... ► avellinotoday.it
Milan, le ultime su Estupinan, Loftus Cheek, Jashari e Pulisic in vista dell'Atalanta
Conferenza stampa per Allegri alla vigilia del match contro la Dea, valido per la 9ª giornata di Ser... ► gazzetta.it
"Sarò sintetico, c'è natura in questa chimica", Ruggero Rollini in scena a Cantalupa
“Sarò sintetico. C'è natura in questa chimica”, Ruggero Rollini al Teatro Coassolo di Cantalupa il... ► torinotoday.it
Manovra, Conte: "Abbiamo fatto 4 proposte su no tax area, assegno unico, competitività e sanità" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 "Intanto abbiamo presentato quattro proposte, su cui speriam... ► open.online
Roma, evade dai domiciliari 7 volte per andare a rubare: romeno in carcere
I Carabinieri della stazione di Roma Viale Eritrea hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravame... ► imolaoggi.it
Dote comune e leva civica, interessanti esperienze lavorative per i giovani
Sono diverse le offerte di tirocinio e proposte per giovani utili a maturare esperienza nel mondo ... ► leccotoday.it
Grande Fratello raddoppia al giovedì
Da questa settimana, su Canale 5 torna il doppio appuntamento in prima serata con il Grande Fratell... ► davidemaggio.it
“Vedi, dicono che non ti faccio parlare, invece lei si consuma la voce”, “Loro dicono che m’interrompi”: la frecciata di Filippa Lagerback a Fabio Fazio
“Loro dicono che tu mi interrompi sempre”. “Chi loro? I marziani?”. Scintille tra Filippa Lagerback... ► ilfattoquotidiano.it
“Dovete dirci qualcosa?”. Emma Marrone e Stefano De Martino, il gossip esplode: scoperti così
È bastato un semplice gesto su Instagram per riaccendere la curiosità dei fan e scatenare il gossip... ► caffeinamagazine.it
Partita da Ravenna l'ultima tappa del Giro d’Italia d'epoca: "Bicicletta simbolo di identità e futuro"
Ravenna ha accolto la quinta edizione della ciclostorica “La Divina”, l’ultima tappa del Giro d’It... ► ravennatoday.it
Educazione finanziaira: piemontesi in linea con la media nazionale
Il livello di educazione finanziaria in Piemonte è pari alla media italiana (56), dunque sotto la ... ► torinotoday.it
A Torino volontari in azione ai Giardini Reali: raccolti rifiuti e mozziconi nell’area giochi
Un intervento di cura e sicurezza per uno dei polmoni verdi più belli della città. Nella mattinata... ► torinotoday.it
Atalanta Milan, Allegri promuove Leao: “Sta crescendo. Può arrivare a 20 gol, ma …”
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha incoraggiato Rafael Leao finito nel mirino dei tifosi a ... ► pianetamilan.it
De Bruyne come Lukaku, infortunio pesante e stop lunghissimo: come cambia il Napoli
Kevin De Bruyne termina in anticipo il 2025 per infortunio: l’esito degli esami è spietato, i tempi... ► calciomercato.it
Maxi controlli ad Anagni: 12 segnalazioni per droga, daspo urbano e allontanamenti
Un weekend di controlli straordinari nel territorio della Compagnia Carabinieri di Anagni (Frosino... ► frosinonetoday.it
Il lato giallo di Halloween: I 10 migliori episodi de “La Paura Fa Novanta” (Treehouse of Horror) dei Simpson
Gli speciali di Halloween de I Simpson, noti in Italia come “La Paura fa 90” (Treehouse of Horror),... ► nerdpool.it
Gp Livenza Sacile protagonista in Coppa Pordenone: quarta Supercoppa consecutiva
Il Gp Livenza Sacile si è confermata solida realtà del mondo dell’atletica master locale. La socie... ► pordenonetoday.it
Inter vs Fiorentina, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I nerazzurri voglion... ► sport.periodicodaily
Laurea + tre anni di servizio o abilitazione: quale conviene come titolo di accesso al concorso PNRR3. Pillole di Question Time
Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospit... ► orizzontescuola.it
Quali sono i migliori smart speaker per gestire la casa, la domotica e la tua musica
Da Amazon a Google, da Apple a Sonos, i migliori smart speaker del momento per riprodurre le tue pla... ► wired.it
Con “Il granchio nudo", la storia di Marco Pesaresi è sul grande schermo del Cinema Fulgor
Una serata attesa e carica di emozione quella che giovedì 30 ottobre omaggerà il ricordo di Marco ... ► riminitoday.it
Come sta Dettwiler dopo le operazioni per l’incidente di Sepang: “Condizioni stabili ma critiche”
Dopo le operazioni subite a Kuala Lumpur, il pilota svizzero Noah Dettwiler resta in terapia intens... ► fanpage.it
Peppe Iodice sul set di ‘Mi batte il corazón’: oggi il primo ciak
Tempo di lettura: 2 minutiSono iniziate stamani le riprese di ‘Mi batte il corazón’, il primo film... ► anteprima24.it
Per un trucco occhi "everyday" bastano un ombretto rosa o neutro, una matita nera e un po' di mascara. Parola di esperto
Un trucco occhi semplice, da tutti i giorni? Basta puntare su due prodotti: un ombretto neutro, o r... ► iodonna.it
L'Ucraina ha bombardato una diga in Russia, evacuazioni e allagamenti: "Colpite linee logistiche dell'invasione"
Il 25 ottobre 2025 il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiara... ► today.it
I carabinieri trasporteranno su una Maserati organi e sangue durante le emergenze
Una Maserati Mcpura e una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a disposizione dei carabinieri per traspo... ► today.it
Chiuso il parco Chiara Lubich di Viterbo: "Problemi al cancello d'ingresso"
Il parco Chiara Lubich di via della Verità, a Viterbo, resta temporaneamente chiuso al pubblico a ... ► viterbotoday.it
Ospite del Rotary la vaticanista che fece lo scoop delle dimissioni di papa Ratzinger grazie alla conoscenza del latino
“Le gambe mi tremavano e mi sembrava che la testa stesse per scoppiarmi. Quando poi ho sentito la ... ► cesenatoday.it
Kappa Futur Festival 2026 al Parco Dora, ci sono le date: biglietti già in vendita
I fan della musica elettronica di tutto il mondo possono segnare la data sul calendario: il Kappa ... ► torinotoday.it