Allegri: «Arbitri? Mancini Juventus, c'è anche lui tra i profili per il post Tudor
Roma, evade dai domiciliari 7 volte per andare a rubare: romeno in carcere
Scioperi novembre 2025, dai treni agli aerei ai mezzi pubblici
Udine cambia strada: cittadini e associazioni riscrivono la mobilità
A Torino volontari in azione ai Giardini Reali: raccolti rifiuti e mozziconi nell'area giochi
"Pene – Sofferenze del Mondo Contemporaneo": a Casa Fools
Capodanno Celtico ai Musei Reali: la vera storia di Halloween rivive
Kappa Futur Festival 2026 al Parco Dora, ci sono le date: biglietti già in vendita
Educazione finanziaira: piemontesi in linea con la media nazionale
Oliviero Cima conclude la rassegna letteraria "Territori d'autore"
"Sarò sintetico, c'è natura in questa chimica", Ruggero Rollini in scena
"La parabola discendente di un padre ambientalista" in scena
"La svolta - Tonino e la panchina", Antonino Loddo presenta il nuovo libro
Halloween da brividi a Casa Gianduja: burattini, magie e merende
Chiuse dietro siepi o cancelli, aprono per un weekend le antiche dimore
Al Capitol una cena al buio per sostenere l'Unione Ciechi
Laboratori, degustazioni, visite guidate: a Tramonti di Sopra
Gp Livenza Sacile protagonista in Coppa Pordenone: quarta Supercoppa consecutiva
Ruba sei bottiglie di alcolici al supermercato: arrestato
Oltre 260 chili di rifiuti rimossi in quattro quartieri
Frane, la Regione avvia i lavori a Basicò
Ponte, Salvini annuncia: "Mercoledì con Corte dei Conti per ok"
Il no del Mase al mini-svincolo di Itala, il sindaco: "Valutiamo"
Vandali alla frutta: lanciano melograni contro la chiesa parrocchiale
Dote comune e leva civica, interessanti esperienze lavorative per i giovani
Pescara-Avellino, il ritorno di Lescano: ultime, probabili formazioni
Stop del servizio idrico a Ceccano: tante le zone interessate
Frosinone: il capoluogo più "cementificato" del Lazio
Valmontone (calcio, serie D), Gallo: "Con l'Albalonga la miglior partita"
Maxi controlli ad Anagni: 12 segnalazioni per droga, daspo urbano
Terelle, I luoghi della memoria, Linea Gustav, escursione sul monte
Partita la grande settimana di Halloween al MagicLand di Valmontone
Lavori in autostrada, settimana di cantieri: chiusi vari tratti
Vigili del Fuoco di Avellino, via ai controlli post-sisma a edifici
Maxi operazione antimafia: Massimo Evangelista davanti al Gip
Napoli, lesione al bicipite femorale per De Bruyne: lungo stop
Beautiful streaming, replica puntata 27 ottobre 2025 | Video Mediaset
Come sta Dettwiler dopo le operazioni per l'incidente di Sepang
Ascolti tv, Makari vince per poco su La Notte nel cuore
Vascello o presagio? Cosa ci dice la nuova "Victory" di Singapore Sciopero generale del 28 novembre: mobilitazione dei sindacati
Laurea + tre anni di servizio o abilitazione: quale conviene come titolo di accesso
Inter vs Fiorentina, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni
Inter, stop per Mkhitaryan: risentimento al semitendinoso
Lavoro: l'opportunità arriva dietro le sbarre, l'esperienza del carcere
Napoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo
Carabiniere uccise accoltellatore nella notte di Capodanno, caso archiviato
Juventus, la panchina che scotta: l'ennesimo cambio
La Rummo va ko ad Angri
Peppe Iodice sul set di 'Mi batte il corazón': oggi il primo ciak
Alfredo De Marsico, il ricordo di "un uomo delle Istituzioni"
Serie B, la decisione finale sulle designazioni arbitrali
Manovra, Conte: "Abbiamo fatto 4 proposte su no tax area, assegno unico"
La bufala di Zelensky con gli stivali a zeppa come le Spice Girls
Orban vede il Papa e massacra l'Europa: «L'Ue non conta nulla. Trump... La madre di Pamela Genini denuncia l'ex per furto
Dall'elezione a presidente alla vittoria al Congresso. Due anni di Trump
Ecco il documento choc che riscrive la storia del report Oms fantasma
La Lazio stende la Juve, Tudor esonerato
L'ultima intervista di Mauro Di Francesco: le donne, i no
Grande Fratello raddoppia al giovedì
Lutto nel calcio, morto il campione di Serie A: l'annuncio improvviso
Unione dei comuni montani del Casentino, un rimboschimento contro i cambiamenti climatici
Aggredito ai Ciliani, la confessione: è stato un ristoratore
Questo termoconvettore split sta mandando in pensione i termosifoni
Juric: "L'Atalanta ha 8 punti in meno del dovuto. Tudor? So quanto ci tiene..." Incidente a Roma, al vaglio le immagini delle telecamere
La demenza senile di Mou, i dissapori con Chivu e... tutte le liti cult di Conte
Ranocchia su Napoli Inter: «Il rigore ha indirizzato tutto»
Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l'Arabia aspetta un progetto competitivo
Giovane folgorata a Novellara mentre faceva la doccia
Libano, alta tensione tra Israele e l'Onu
'Compra ora-paga dopo', agli italiani piace il commercio a credito
Pamela Genini, la madre denuncia l'amico per il furto del cane
Lombardia, Santanchè: "Mi spiace per Lega perché non è spirito di coalizione"
Lombardia, Fontana: "Basta discutere su candidato"
Chiuso il parco Chiara Lubich di Viterbo: "Problemi al cancello d'ingresso"
Diritto allo studio, oltre 100mila euro per l'inclusione di 349 minori
Con "Il granchio nudo", la storia di Marco Pesaresi è sul grande schermo
"Libretto o scherzetto ?": letture mostruose in biblioteca per Halloween
Halloween al Cinema Fulgor con tra pellicole da brividi
Monopattino rubato ritrovato in un garage grazie al gps: 47enne nei guai
Partita da Ravenna l'ultima tappa del Giro d'Italia d'epoca
Nuovo Psi di Capitanata, Paolo Russo nominato segretario provinciale
Il lato giallo di Halloween: I 10 migliori episodi de "La Paura Fa Novanta"
Malesia, Trump scatenato si unisce ai passi dei ballerini
It: Welcome to Derry, la recensione della serie
Quali sono i migliori smart speaker per gestire la casa, la domotica
Brembate, licenziato un delegato sindacale alla DMG: scatta lo sciopero
Perché con la Torino-Lione l'Europa entra in una nuova dimensione
Pedagogisti esclusi dall'educazione sessuale? La lettera di APEI Il Grande Fratello raddoppia: stasera alta tensione
Nezir trama un nuovo rapimento: il pericolo è reale. Oggi, domani e... «Pago l'errore di un fonico, potevo restare sordo», ha detto il cantante
Per un trucco occhi "everyday" bastano un ombretto rosa o neutro
Napoli, bollettino medico: lesione di alto grado al bicipite femorale per De Bruyne
Juventus vs Udinese, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni
Liam Neeson Goodwill Ambassador dell'Unicef in missione in Sud Sudan
Tennis, Cobolli al secondo turno a Parigi
Città Spettacolo Teatro: info abbonamenti e biglietti per la stagione
Un goal dal cuore di Borgo Ferrovia: vecchie gloria sul nuovo campo
Emergenza sismica, verifiche a tappeto: situazione sotto controllo
L'Argentina di Milei volta pagina: via alle riforme dopo il trionfo elettorale
"Vedi, dicono che non ti faccio parlare, invece lei si consuma la voce"
Il presidente del Consiglio comunale di Bolzano (FdI) con il braccialetto elettronico
Un appello ai garantisti muti su Israele: il vostro non è doppio standard
"Il Festival di Sanremo e Eurovision? La Maremma e le mie amicizie mi hanno salvato..." Junts per Catalunya interrompe l'accordo di governo con Sanchez
Giustizia: Donazzan (FdI), 'separare carriere è garanzia che legge sia uguale per tutti'
"Dovete dirci qualcosa?". Emma Marrone e Stefano De Martino, il gossip esplode Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 28 ottobre 2025: Marcello e Adelaide
Traffico Roma del 27-10-2025 ore 14:30
Wreckreation, la recensione: come (non) inseguire Burnout Paradise
Atalanta, le ultime su Lookman, Scamacca, Kossounou e Kolasinac
Milan, le ultime su Estupinan, Loftus-Cheek, Jashari e Pulisic
La forza di una donna, anticipazioni: Bahar tra Piril, gemelli
La forza di una donna, anticipazioni: Piril irrompe al rifugio, addio a Bahar
Forbidden Fruit, anticipazioni: Zehra sposa Kemal, gelo tra Alihan ed Ender
Tempesta d'amore, anticipazioni: Ana mette in riga Philipp e Vincent
La Promessa, anticipazioni dal 3 al 9 novembre 2025: Angela scopre tutto
Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Rosa chiude con Pino, Gianluca in crisi
La forza di una donna, anticipazioni: Ceyda e Raif, un amore destinato al sì
La notte nel cuore, anticipazioni: Nuh e Sevilay, sì lampo prima dell'operazione
Un posto al sole, anticipazioni UPAS: Gianluca licenziato, Damiano indaga
La notte nel cuore, anticipazioni: Melek si accascia, Nuh sfida il buio
Adani su Napoli Inter: «Il rigore dato dal guardalinee è un capitolo da chiudere»
Chi è Brambilla, l'allenatore della Juventus Next Gen
De Bruyne come Lukaku, infortunio pesante e stop lunghissimo
Trump: "Mi piacerebbe incontrare Kim Jong Un"
Manovra, Tajani: "Lega? Non impongo il mio pensiero, ma non voglio che lo si imponga a me" Manovra, Schlein: "C'è spazio per un'azione unitaria tra le opposizioni"
Viktor Orban a Roma ricevuto in Vaticano da Leone XIV
Libano, Tajani: "Nessun ferito ma tutti devono rispettare presenza Unifil"
Governo, Foti: "Nessuna divisione in aula, né questa volta né in futuro"
Maxi villa di lusso nel cuore dell'Oltrarno: "Distrutta una collina"
Ospite del Rotary la vaticanista che fece lo scoop delle dimissioni di Ratzinger
Avellino, il silenzio dopo gli applausi: la squadra che deve ripartire
Accordo tra Cab Stamura e Magnolia La Molisana, per sostenere il basket
Francesca Barra, foto false di lei nuda su una piattaforma: il marito denuncia
L'uragano Melissa spaventa i Caraibi: è diventato di categoria 5
L'Ucraina ha bombardato una diga in Russia, evacuazioni e allagamenti
I carabinieri trasporteranno su una Maserati organi e sangue durante le emergenze
Ancora bufera dopo Napoli-Inter: l'annuncio a sorpresa in diretta
Non è Massimiliano Rosolino ad avere una malattia, ma sua moglie
Atalanta-Milan, Allegri promuove Leao: "Sta crescendo. Può arrivare a 20 gol..." Milan, Mauro: "Allegri grande stratega. Può far dare il 110% ai giocatori"
Morgan rischia il carcere: chiesti 9 mesi di reclusione per oltraggio
Alpine A110 diventerà elettrica. Arriverà nel 2026 su piattaforma dedicata
Restituito il bronzo di Giacomo Perini alle Paralimpiadi 2024: il TAS annulla la squalifica

Alpine A110 diventerà elettrica. Arriverà nel 2026 su piattaforma dedicata

Alpine A110 diventerà elettrica. Arriverà nel 2026 su piattaforma dedicata

Il marchio sportivo francese chiude il capitolo termico della sua icona e si prepara a rilanc

Juventus, la panchina che scotta: l’ennesimo cambio

Juventus, la panchina che scotta: l’ennesimo cambio

Torino, 27 ottobre 2025 – Alla Juventus, ormai, la panchina è diventata un girone infernale. Oggi è... ► sport.quotidiano.net

Alfredo De Marsico, il ricordo di “un uomo delle Istituzioni”

Alfredo De Marsico, il ricordo di “un uomo delle Istituzioni”

Tempo di lettura: 3 minutiUn pomeriggio dedicato alla memoria di Alfredo De Marsico, illustre giur... ► anteprima24.it

La notte nel cuore, anticipazioni: Melek si accascia, Nuh sfida il buio in sala operatoria

La notte nel cuore, anticipazioni: Melek si accascia, Nuh sfida il buio in sala operatoria

Ne La notte nel cuore, tutto precipita in pochi secondi: Melek crolla in ospedale mentre il gemello... ► sbircialanotizia.it

Chi è Brambilla, l’allenatore della Juventus Next Gen che sarà in panchina contro l’Udinese. Alla scoperta del mister specialista dei giovani

Chi è Brambilla, l’allenatore della Juventus Next Gen che sarà in panchina contro l’Udinese. Alla scoperta del mister specialista dei giovani

di Redazione JuventusNews24Chi è Brambilla, l’allenatore della Juventus Next Gen che guiderà la squa... ► juventusnews24.com

Libano, Tajani: "Nessun ferito ma tutti devono rispettare presenza Unifil"

Libano, Tajani: "Nessun ferito ma tutti devono rispettare presenza Unifil"

“In Libano non ci sono persone colpite, è un terreno molto difficile, sappiamo bene quali sono i ri... ► lapresse.it

Brembate, licenziato un delegato sindacale alla DMG: scatta lo sciopero

Brembate, licenziato un delegato sindacale alla DMG: scatta lo sciopero

Brembate (Bergamo), 27 ottobre 2025 – “Un licenziamento ritorsivo”. È così che Fiom CGIL e Fim CISL... ► ilgiorno.it

La notte nel cuore, anticipazioni: Nuh e Sevilay, sì lampo prima dell’operazione

La notte nel cuore, anticipazioni: Nuh e Sevilay, sì lampo prima dell’operazione

La notte nel cuore corre verso un capitolo che stringe lo stomaco: Nuh e Sevilay dicono sì poche or... ► sbircialanotizia.it

Maxi villa di lusso nel cuore dell

Maxi villa di lusso nel cuore dell'Oltrarno: "Distrutta una collina, ennesimo sfregio a Firenze e ai residenti" / FOTO

La storica collina delle Rovinate, “distrutta, sbancata”, per i lavori di ampliamento di una grand... ► firenzetoday.it

Manovra, Tajani: "Lega? Non impongo il mio pensiero, ma non voglio che lo si imponga a me"

Manovra, Tajani: "Lega? Non impongo il mio pensiero, ma non voglio che lo si imponga a me"

“Bisognerà intervenire sugli aspetti che riguardano i trasporti delle grandi città, metro C, metro ... ► lapresse.it

Tennis, Cobolli al secondo turno a Parigi

Tennis, Cobolli al secondo turno a Parigi

Roma, 27 ott. (askanews) – Flavio Cobolli brilla all’esordio al Masters 1000 di Parigi. Il romano... ► ildenaro.it

Milan, Mauro: “Allegri grande stratega. Può far dare il 110% ai giocatori. Sulla partita a Perth …”

Milan, Mauro: “Allegri grande stratega. Può far dare il 110% ai giocatori. Sulla partita a Perth …”

Ai microfoni di Rai Radio 1, Massimo Mauro ha commentato la stagione dei rossoneri, includendoli per... ► pianetamilan.it

Il presidente del Consiglio comunale di Bolzano (FdI) con il braccialetto elettronico: denunciato dalla moglie

Il presidente del Consiglio comunale di Bolzano (FdI) con il braccialetto elettronico: denunciato dalla moglie

Allontanato da casa, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla compagna né potrà comunicare... ► ilfattoquotidiano.it

Traffico Roma del 27 10 2025 ore 14:30

Traffico Roma del 27 10 2025 ore 14:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Auditorium... ► romadailynews.it

Lavori in autostrada, settimana di cantieri: chiusi vari tratti, caselli e aree di servizio

Lavori in autostrada, settimana di cantieri: chiusi vari tratti, caselli e aree di servizio

Chiusure in autostrada. Sarà una settimana di cantieri lungo l’asse della A13 e, in particolare, n... ► ferraratoday.it

Giovane folgorata a Novellara mentre faceva la doccia

Giovane folgorata a Novellara mentre faceva la doccia

Vani i soccorsi, il corpo rinvenuto dalla nonna The post Giovane folgorata a Novellara mentre face... ► lidentita.it

Ecco il documento choc che riscrive la storia del report Oms fantasma

Ecco il documento choc che riscrive la storia del report Oms fantasma

Da rapporto «indipendente» e scomodo per la narrazione Covid a strumento per la propaganda del mini... ► ilgiornale.it

Partita la grande settimana di Halloween al MagicLand di Valmontone (video)

Partita la grande settimana di Halloween al MagicLand di Valmontone (video)

É iniziata ufficialmente lo scorso fine settimana la settimana più paurosa dell'anno al parco Magi... ► frosinonetoday.it

Carabiniere uccise accoltellatore nella notte di Capodanno, caso archiviato: “Non aveva scelta”

Carabiniere uccise accoltellatore nella notte di Capodanno, caso archiviato: “Non aveva scelta”

Rimini, 27 ottobre 2025 – Il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Raffaella Ceccarelli, h... ► ilrestodelcarlino.it

L’Argentina di Milei volta pagina: via alle riforme dopo il trionfo elettorale

L’Argentina di Milei volta pagina: via alle riforme dopo il trionfo elettorale

Con un Congresso finalmente amico, Javier Milei ottiene il lasciapassare per la sua rivoluzione lib... ► ilfogliettone.it

Diritto allo studio, oltre 100mila euro per l’inclusione di 349 minori nei centri estivi del 2025

Diritto allo studio, oltre 100mila euro per l’inclusione di 349 minori nei centri estivi del 2025

Sono 349 le famiglie del distretto di Rimini che, nell’estate 2025, hanno potuto contare su un sos... ► riminitoday.it

Ruba sei bottiglie di alcolici al supermercato: arrestato

Ruba sei bottiglie di alcolici al supermercato: arrestato

Arrestato nel pomeriggio dello scorso 18 ottobre, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pis... ► pisatoday.it

Sciopero generale del 28 novembre: mobilitazione dei sindacati di base contro la legge di bilancio e per il rilancio dei servizi pubblici

Sciopero generale del 28 novembre: mobilitazione dei sindacati di base contro la legge di bilancio e per il rilancio dei servizi pubblici

I COBAS, insieme ai sindacati di base ADL, Clap e Sial, hanno indetto per l’intera giornata di vene... ► orizzontescuola.it

La forza di una donna, anticipazioni: Ceyda e Raif, un amore destinato al sì

La forza di una donna, anticipazioni: Ceyda e Raif, un amore destinato al sì

In La forza di una donna, per Ceyda si apre una stagione inattesa: l’incontro con Raif, un giovane ... ► sbircialanotizia.it

Tempesta d’amore, anticipazioni: Ana mette in riga Philipp e Vincent

Tempesta d’amore, anticipazioni: Ana mette in riga Philipp e Vincent

Settimana rovente a Tempesta d’amore: tra il 3 e il 7 novembre, Philipp e Vincent trasformano la ge... ► sbircialanotizia.it

Perché con la Torino Lione l’Europa entra in una nuova dimensione

Perché con la Torino Lione l’Europa entra in una nuova dimensione

Dieci anni. Fatti di fatica, elmetti, cuore, polmoni, calcoli e una robusta dose di visione, buona ... ► formiche.net

Frosinone: il capoluogo più “cementificato” del Lazio

Frosinone: il capoluogo più “cementificato” del Lazio

Secondo l’edizione 2025 del rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistem... ► frosinonetoday.it

Chiuse dietro siepi o cancelli, aprono per un weekend le antiche dimore

Chiuse dietro siepi o cancelli, aprono per un weekend le antiche dimore

Torna con l’edizione autunnale il 3°Festival delle Dimore Storiche Fvg organizzato da Adsi Fvg (As... ► pordenonetoday.it

L’ultima intervista di Mauro Di Francesco: le donne, i no e l’amicizia con Teocoli e Abatantuono

L’ultima intervista di Mauro Di Francesco: le donne, i no e l’amicizia con Teocoli e Abatantuono

Nella sua ultima intervista, rilasciata qualche anno prima della sua scomparsa, Mauro Di Francesco ... ► dilei.it

Non è Massimiliano Rosolino ad avere una malattia, ma sua moglie: ecco il momento più buio

Non è Massimiliano Rosolino ad avere una malattia, ma sua moglie: ecco il momento più buio

Negli ultimi giorni, molti fan si sono chiesti quale battaglia stia affrontando Massimiliano Rosoli... ► donnapop.it

Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo: è in pole per la panchina bianconera ma… Tutto quello che c’è da sapere

Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto competitivo: è in pole per la panchina bianconera ma… Tutto quello che c’è da sapere

di Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus, dopo aver rifiutato l’Arabia aspetta un progetto comp... ► juventusnews24.com

La demenza senile di Mou, i dissapori con Chivu e... tutte le liti cult di Conte

La demenza senile di Mou, i dissapori con Chivu e... tutte le liti cult di Conte

Il battibecco con Lautaro al Maradona non è un episodio isolato: nel dopopartita o quando viene atta... ► gazzetta.it

Oliviero Cima conclude la rassegna letteraria "Territori d

Oliviero Cima conclude la rassegna letteraria "Territori d'autore" a Castellamonte

Volge al termine la rassegna di incontri letterari “Territori d’autore” proposta in frazione Muria... ► torinotoday.it

Vigili del Fuoco di Avellino, via ai controlli post sisma a edifici pubblici e privati

Vigili del Fuoco di Avellino, via ai controlli post sisma a edifici pubblici e privati

I Vigili del Fuoco di Avellino, a causa delle scosse sismiche registrate negli ultimi giorni in di... ► avellinotoday.it

Milan, le ultime su Estupinan, Loftus Cheek, Jashari e Pulisic in vista dell

Milan, le ultime su Estupinan, Loftus Cheek, Jashari e Pulisic in vista dell'Atalanta

Conferenza stampa per Allegri alla vigilia del match contro la Dea, valido per la 9ª giornata di Ser... ► gazzetta.it

"Sarò sintetico, c

"Sarò sintetico, c'è natura in questa chimica", Ruggero Rollini in scena a Cantalupa

“Sarò sintetico. C'è natura in questa chimica”, Ruggero Rollini al Teatro Coassolo di Cantalupa il... ► torinotoday.it

Manovra, Conte: "Abbiamo fatto 4 proposte su no tax area, assegno unico, competitività e sanità" – Il video

Manovra, Conte: "Abbiamo fatto 4 proposte su no tax area, assegno unico, competitività e sanità" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 "Intanto abbiamo presentato quattro proposte, su cui speriam... ► open.online

Roma, evade dai domiciliari 7 volte per andare a rubare: romeno in carcere

Roma, evade dai domiciliari 7 volte per andare a rubare: romeno in carcere

I Carabinieri della stazione di Roma Viale Eritrea hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravame... ► imolaoggi.it

Dote comune e leva civica, interessanti esperienze lavorative per i giovani

Dote comune e leva civica, interessanti esperienze lavorative per i giovani

Sono diverse le offerte di tirocinio e proposte per giovani utili a maturare esperienza nel mondo ... ► leccotoday.it

Grande Fratello raddoppia al giovedì

Grande Fratello raddoppia al giovedì

Da questa settimana, su Canale 5 torna il doppio appuntamento in prima serata con il Grande Fratell... ► davidemaggio.it

“Vedi, dicono che non ti faccio parlare, invece lei si consuma la voce”, “Loro dicono che m’interrompi”: la frecciata di Filippa Lagerback a Fabio Fazio

“Vedi, dicono che non ti faccio parlare, invece lei si consuma la voce”, “Loro dicono che m’interrompi”: la frecciata di Filippa Lagerback a Fabio Fazio

“Loro dicono che tu mi interrompi sempre”. “Chi loro? I marziani?”. Scintille tra Filippa Lagerback... ► ilfattoquotidiano.it

“Dovete dirci qualcosa?”. Emma Marrone e Stefano De Martino, il gossip esplode: scoperti così

“Dovete dirci qualcosa?”. Emma Marrone e Stefano De Martino, il gossip esplode: scoperti così

È bastato un semplice gesto su Instagram per riaccendere la curiosità dei fan e scatenare il gossip... ► caffeinamagazine.it

Partita da Ravenna l

Partita da Ravenna l'ultima tappa del Giro d’Italia d'epoca: "Bicicletta simbolo di identità e futuro"

Ravenna ha accolto la quinta edizione della ciclostorica “La Divina”, l’ultima tappa del Giro d’It... ► ravennatoday.it

Educazione finanziaira: piemontesi in linea con la media nazionale

Educazione finanziaira: piemontesi in linea con la media nazionale

Il livello di educazione finanziaria in Piemonte è pari alla media italiana (56), dunque sotto la ... ► torinotoday.it

A Torino volontari in azione ai Giardini Reali: raccolti rifiuti e mozziconi nell’area giochi

A Torino volontari in azione ai Giardini Reali: raccolti rifiuti e mozziconi nell’area giochi

Un intervento di cura e sicurezza per uno dei polmoni verdi più belli della città. Nella mattinata... ► torinotoday.it

Atalanta Milan, Allegri promuove Leao: “Sta crescendo. Può arrivare a 20 gol, ma …”

Atalanta Milan, Allegri promuove Leao: “Sta crescendo. Può arrivare a 20 gol, ma …”

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha incoraggiato Rafael Leao finito nel mirino dei tifosi a ... ► pianetamilan.it

De Bruyne come Lukaku, infortunio pesante e stop lunghissimo: come cambia il Napoli

De Bruyne come Lukaku, infortunio pesante e stop lunghissimo: come cambia il Napoli

Kevin De Bruyne termina in anticipo il 2025 per infortunio: l’esito degli esami è spietato, i tempi... ► calciomercato.it

Maxi controlli ad Anagni: 12 segnalazioni per droga, daspo urbano e allontanamenti

Maxi controlli ad Anagni: 12 segnalazioni per droga, daspo urbano e allontanamenti

Un weekend di controlli straordinari nel territorio della Compagnia Carabinieri di Anagni (Frosino... ► frosinonetoday.it

Il lato giallo di Halloween: I 10 migliori episodi de “La Paura Fa Novanta” (Treehouse of Horror) dei Simpson

Il lato giallo di Halloween: I 10 migliori episodi de “La Paura Fa Novanta” (Treehouse of Horror) dei Simpson

Gli speciali di Halloween de I Simpson, noti in Italia come “La Paura fa 90” (Treehouse of Horror),... ► nerdpool.it

Gp Livenza Sacile protagonista in Coppa Pordenone: quarta Supercoppa consecutiva

Gp Livenza Sacile protagonista in Coppa Pordenone: quarta Supercoppa consecutiva

Il Gp Livenza Sacile si è confermata solida realtà del mondo dell’atletica master locale. La socie... ► pordenonetoday.it

Inter vs Fiorentina, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Inter vs Fiorentina, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I nerazzurri voglion... ► sport.periodicodaily

Laurea + tre anni di servizio o abilitazione: quale conviene come titolo di accesso al concorso PNRR3. Pillole di Question Time

Laurea + tre anni di servizio o abilitazione: quale conviene come titolo di accesso al concorso PNRR3. Pillole di Question Time

Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospit... ► orizzontescuola.it

Quali sono i migliori smart speaker per gestire la casa, la domotica e la tua musica

Quali sono i migliori smart speaker per gestire la casa, la domotica e la tua musica

Da Amazon a Google, da Apple a Sonos, i migliori smart speaker del momento per riprodurre le tue pla... ► wired.it

Con “Il granchio nudo", la storia di Marco Pesaresi è sul grande schermo del Cinema Fulgor

Con “Il granchio nudo", la storia di Marco Pesaresi è sul grande schermo del Cinema Fulgor

Una serata attesa e carica di emozione quella che giovedì 30 ottobre omaggerà il ricordo di Marco ... ► riminitoday.it

Come sta Dettwiler dopo le operazioni per l’incidente di Sepang: “Condizioni stabili ma critiche”

Come sta Dettwiler dopo le operazioni per l’incidente di Sepang: “Condizioni stabili ma critiche”

Dopo le operazioni subite a Kuala Lumpur, il pilota svizzero Noah Dettwiler resta in terapia intens... ► fanpage.it

Peppe Iodice sul set di ‘Mi batte il corazón’: oggi il primo ciak

Peppe Iodice sul set di ‘Mi batte il corazón’: oggi il primo ciak

Tempo di lettura: 2 minutiSono iniziate stamani le riprese di ‘Mi batte il corazón’, il primo film... ► anteprima24.it

Per un trucco occhi "everyday" bastano un ombretto rosa o neutro, una matita nera e un po

Per un trucco occhi "everyday" bastano un ombretto rosa o neutro, una matita nera e un po' di mascara. Parola di esperto

Un trucco occhi semplice, da tutti i giorni? Basta puntare su due prodotti: un ombretto neutro, o r... ► iodonna.it

L

L'Ucraina ha bombardato una diga in Russia, evacuazioni e allagamenti: "Colpite linee logistiche dell'invasione"

Il 25 ottobre 2025 il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiara... ► today.it

I carabinieri trasporteranno su una Maserati organi e sangue durante le emergenze

I carabinieri trasporteranno su una Maserati organi e sangue durante le emergenze

Una Maserati Mcpura e una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio a disposizione dei carabinieri per traspo... ► today.it

Chiuso il parco Chiara Lubich di Viterbo: "Problemi al cancello d

Chiuso il parco Chiara Lubich di Viterbo: "Problemi al cancello d'ingresso"

Il parco Chiara Lubich di via della Verità, a Viterbo, resta temporaneamente chiuso al pubblico a ... ► viterbotoday.it

Ospite del Rotary la vaticanista che fece lo scoop delle dimissioni di papa Ratzinger grazie alla conoscenza del latino

Ospite del Rotary la vaticanista che fece lo scoop delle dimissioni di papa Ratzinger grazie alla conoscenza del latino

“Le gambe mi tremavano e mi sembrava che la testa stesse per scoppiarmi. Quando poi ho sentito la ... ► cesenatoday.it

Kappa Futur Festival 2026 al Parco Dora, ci sono le date: biglietti già in vendita

Kappa Futur Festival 2026 al Parco Dora, ci sono le date: biglietti già in vendita

I fan della musica elettronica di tutto il mondo possono segnare la data sul calendario: il Kappa ... ► torinotoday.it