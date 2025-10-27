Ucraina Schlein | Non possiamo delegare tutto a Trump e alle sue telefonate
“Per una pace giusta bisogna lavorare anche negli altri tanti conflitti che purtroppo infiammano il mondo, a partire da quello forse più vicino a noi che è quello in Ucraina, dove pure chiediamo lo sforzo diplomatico e politico all’Unione europea, perché non possiamo delegare questo sforzo al presidente americano Trump e alle sue telefonate. Vogliamo una Unione europea che torni protagonista nella costruzione di pace”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un convegno sulla pace promosso a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
