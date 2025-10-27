Ucraina Russia | Vertice di Budapest dipende dagli Usa Mosca testa il supermissile nucleare

(Adnkronos) – ”La possibilità di un incontro a Budapest” tra il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump ”dipenderà dagli Stati Uniti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel corso di un’intervista con il canale ungherese su YouTube Ultrahang.  Il capo della diplomazia russa ha poi sottolineato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina russia vertice budapestUcraina, Russia: "Vertice di Budapest dipende dagli Usa". Mosca testa il supermissile nucleare - Da parte sua Putin ha testato "con successo" il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, definendolo un’arma "unica" con una gittata fino a 14mila chilometri. Scrive adnkronos.com

