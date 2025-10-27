Ucraina il piano di pace dei Volonterosi sulla falsariga di Gaza

Lettera43.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier britannico Keir Starmer ha presentato ai leader della coalizione dei Volenterosi un piano per la pace in Ucraina, ispirato a quello proposto d Trump per Gaza. A renderlo noto è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Axios, spiegando che, pur trattandosi di due contesti differenti, Kyiv è disposta a collaborare alla stesura dell’iniziativa. Secondo il leader ucraino, il progetto potrebbe concretizzarsi «nel giro di una settimana o dieci giorni». Tuttavia, Zelensky ha espresso dubbi sul fatto che il presidente russo possa accettare una simile proposta, dichiarandosi « scettico » riguardo alla disponibilità di Vladimir Putin a impegnarsi per una tregua effettiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ucraina il piano di pace dei volonterosi sulla falsariga di gaza

© Lettera43.it - Ucraina, il piano di pace dei Volonterosi sulla falsariga di Gaza

Contenuti che potrebbero interessarti

ucraina piano pace volonterosiUcraina, il piano di pace dei Volonterosi sulla falsariga di Gaza - Keir Starmer ha presentato ai leader della coalizione dei Volenterosi un piano per la pace in Ucraina, ispirato a quello di Gaza. Da lettera43.it

ucraina piano pace volonterosiGuerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede ... Secondo tg24.sky.it

ucraina piano pace volonterosiUcraina-Europa, piano di pace in 12 punti: cosa prevede/ Sospeso incontro Trump-Putin, Russia “sabotaggio UE” - Vertice fra Putin e Trump in Ungheria in crisi, la pace in Ucraina sempre più a rischio: piano di pace in 12 punti messo a punto da Kiev e UE ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Piano Pace Volonterosi