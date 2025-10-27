ucraina il piano di pace dei volonterosi sulla falsariga di gaza

Il premier britannico Keir Starmer ha presentato ai leader della coalizione dei Volenterosi un piano per la pace in Ucraina, ispirato a quello proposto d Trump per Gaza. A renderlo noto è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Axios, spiegando che, pur trattandosi di due contesti differenti, Kyiv è disposta a collaborare alla stesura dell’iniziativa. Secondo il leader ucraino, il progetto potrebbe concretizzarsi «nel giro di una settimana o dieci giorni». Tuttavia, Zelensky ha espresso dubbi sul fatto che il presidente russo possa accettare una simile proposta, dichiarandosi « scettico » riguardo alla disponibilità di Vladimir Putin a impegnarsi per una tregua effettiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it

