Ucciso dalla ' Banda dei Genovesi' i carabinieri ricordano il brigadiere Volpi

Si è svolta lunedì mattina, 27 ottobre 2025, la cerimonia per la 48esima ricorrenza dell'uccisione del brigadiere dei Carabinieri Ruggero Volpi. Nei pressi dell'ingresso autostradale di Genova Est, dove c'è una lapide alla memoria, hanno partecipato alla commemorazione il comandante regionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

ucciso banda genovesi carabinieriUcciso dalla 'Banda dei Genovesi', i carabinieri ricordano il brigadiere Volpi - Nel 1977 il carabiniere, gravemente ferito, si preoccupò di soccorrere altri feriti, poi morì in ospedale ... Secondo genovatoday.it

