Uccide un cane lo seziona e mette la carne in una busta | Guardie zoofile lo filmano e lui scappa nei campi

Shock a Sezze, in provincia di Latina: un uomo ha ucciso e sezionato un cane, raccogliendo parte della carne in una busta prima di fuggire. La scena è stata documentata dalle guardie zoofile Fipsas, che hanno consegnato foto e video alla procura di Latina per le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL CANE ROCKY UCCISO DA UN CACCIATORE La storia di Rocky è molto dolorosa e ingiusta. Rocky, un cane amato e compagno di corsa di Antonio, è stato ucciso da un cacciatore a Cumiana (Torino) che lo ha scambiato per un cinghiale, sparandogli con - facebook.com Vai su Facebook

Uccide un cane, lo seziona e mette la carne in una busta: Guardie zoofile lo filmano e lui scappa nei campi - Shock a Sezze, in provincia di Latina: un uomo ha ucciso e sezionato un cane, raccogliendo parte della carne in una busta prima di fuggire ... Segnala fanpage.it

Orrore a Sezze: straniero uccide e seziona un cane, fugge all’arrivo delle guardie - Nella mattinata di lunedì 27 ottobre, le guardie ittiche zoofile della FIPSAS sono intervenute in località Ceriara di Sezze dopo ... Secondo latinapress.it

Orrore a Sezze, uccide e seziona un cane: guardie zoofile filmano tutto - Orrore a Sezze, in provincia di Latina, dove oggi, lunedì 27 ottobre, un uomo ha ucciso e sezionato un cane, per poi raccogliere i resti dell’animale, riporli in una busta e darsi alla f ... msn.com scrive