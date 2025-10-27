Uccide e fa a pezzi un cane poi tenta di disfarsi dei poveri resti… L’intervento delle guardie ittiche zoofile FIPSAS a Sezze

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nella mattinata di lunedì 27 ottobre le guardie ittiche zoofile della FIPSAS, coordinate da Emiliano Ciotti, sono intervenute in località Ceriara di Sezze a seguito di una segnalazione su un uomo di nazionalità straniera che avrebbe ucciso e sezionato un cane. Documentazione immediata e fuga del sospettato. Giunte tempestivamente sul posto, le guardie hanno documentato l’intera scena in pochi minuti. Alla vista degli operatori, l’uomo ha raccolto la carne dell’animale, riponendola in una busta, e si è dato alla fuga verso le colline circostanti. La testimonianza: «Un episodio mai visto». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Uccide e fa a pezzi un cane, poi tenta di disfarsi dei poveri resti… L’intervento delle guardie ittiche zoofile FIPSAS a Sezze

Altre letture consigliate

Ragazzino di 13 anni uccide il compagno di classe, lo fa a pezzi e lo mangia: «Ero curioso. Sapeva di pollo» - facebook.com Vai su Facebook

Sezze (Latina) choc: fa a pezzi un cane. Sorpreso dai volontari Fipsas l’uomo è fuggito con i resti - Le guardie ittiche e zoologiche hanno filmato e fotografato l’orribile episodio e hanno trasmesso la documentazione alla Procura di Latina ... Secondo quotidiano.net

Orrore a Sezze, uccide e seziona un cane: guardie zoofile filmano tutto - Orrore a Sezze, in provincia di Latina, dove oggi, lunedì 27 ottobre, un uomo ha ucciso e sezionato un cane, per poi raccogliere i resti dell’animale, riporli in una busta e darsi alla fuga verso le ... Lo riporta msn.com

Il cane invade la sua proprietà, lo uccide con un colpo di fucile - Arma posta sotto sequestro cautelativo e versioni a confronto nella vicenda dell’uccisione di un cane avvenuta in città, tra la rotatoria per via Foresta e quella per via Salvo D’Acquisto. Si legge su ilmessaggero.it