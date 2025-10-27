Ubriaco si avvicina ai carabinieri al posto di blocco e li spintona e insulta senza motivo

Non era stato fermato e non stava nemmeno girando in auto il 20enne che si è ritrovato con una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.É successo qualche notte fa a Vogogna, dove un 20enne di Pallanzeno si è avvicinato a due pattuglie dei carabinieri che erano impegnate in alcuni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

