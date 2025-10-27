Uànema | festa degli altri vivi al via a Napoli la IV edizione

Oltre 30 appuntamenti gratuiti tra concerti, reading, spettacoli e visite guidate animano per 4 giorni chiese, catacombe e spazi ipogei della città con la IV edizione di Uànema. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la Napoli invisibile torna alla luce per la quarta edizione di Uànema: festa degli altri vivi. Con 15 siti straordinariamente . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Uànema: festa degli altri vivi, al via a Napoli la IV edizione

Lanciata a Napoli su via Toledo “Uanema: festa degli altri vivi” - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la Napoli invisibile torna alla luce per la quarta edizione di Uànema: festa degli altri vivi. Secondo napolivillage.com

Torna Uànema, l'iper-Halloween napoletano al via con un funerale jazz: una 'festa' itinerante nel cuore di via Toledo tra musica, ironia e memoria - Un funerale che è una festa, una processione che diventa parata, una città che – come sempre – ride in faccia alla morte. Si legge su napolitoday.it