TvPlay calendario della settimana | una serie di cambiamenti
Il calendario della settimana di TvPlay ci porta a una serie di cambiamenti. Vi teniamo aggiornamenti su ogni aspetto legato proprio alla trasmissione. La settimana prevede il turno infrasettimanale di campionato, andiamo a scoprire più da vicino tutto quello che c’è da sapere. (TvPlay.it) Ecco gli orari: LUNEDÌ 18.30-20 MARTEDÌ post partita MERCOLEDÌ post partita GIOVEDÌ 18.30-20 VENERDÌ 18.30-20 DOMENICA post partita L'articolo proviene da TvPlay.it. 🔗 Leggi su Tvplay.it
