Tuttosport – Calciomercato Juve Milinkovic è andato Tra i sette nomi di Comolli c’è la sorpresa della Serie A

2025-10-27 11:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Le occasioni sono così: vengono, e poi vanno, specialmente se non le cogli in tempo. La minaccia juventina su Sergej Milinkovic-Savic ha accelerato le chiacchierate di rinnovo, con tanto di ufficialità arrivata nella giornata di ieri: il serbo, all’Al Hilal dal 2023, resterà in Arabia Saudita almeno fino al 2028. «Ho vissuto i migliori momenti qui, e quello che mi connette a questo club è più di un contratto. La mia decisione era semplice, resto. Perché la gloria non viene mai lasciata indietro», ha spiegato l’ex Lazio ai canali della società. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

