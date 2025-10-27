Tutto pronto per l’inaugurazione del Giardino dei Giusti | stampati anche opuscoli con le biografie

Agrigentonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto a Canicattì per l’inaugurazione del Giardino dei Giusti.Mercoledì 29 ottobre, giorno della Memoria liturgica del beato Rosario Angelo Livatino, verrà presentato alla comunità il progetto proposto dall’associazione Casa museo giudice Livatino e condiviso e realizzato in collaborazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tutto pronto l8217inaugurazione giardinoTutto pronto per l’inaugurazione del Giardino dei Giusti: stampati anche opuscoli con le biografie - Claudia Vecchio: "Sarà un prezioso momento per fare memoria e soprattutto per divulgare alle giovani generazioni il vissuto di uomini che nel loro agire quotidiano hanno scelto il bene" ... Come scrive agrigentonotizie.it

Milis, tutto pronto per l’inaugurazione del giardino storico di Villa Pernis - L’attesa è finita: venerdì 10 ottobre a Milis verrà inaugurato il rinnovato giardino storico presente a Villa Pernis. Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Tutto Pronto L8217inaugurazione Giardino