Tutti pazzi per la tulle manicure le unghie nude ma originali
È uno dei tessuti più eleganti e raffinati, simbolo di una bellezza eterea che richiama le ballerine di danza classica. E ora il trend è portarlo sulle unghie: si tratta della tulle manicure, l’effetto trasparenza vedo-non-vedo riportato anche sulle mani. Realizzarla è semplicissimo ed anche possibile, poi, personalizzarla in modo tale da renderla più o meno delicata. Tulle manicure, l’eleganza sulle mani. La leggerezza del tulle è infatti l’ispirazione per questa nail art. L’intenzione non è solo quella di creare un effetto trasparente, ma di richiamare tutte le sfumature cangianti di questo tessuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lasciatemi fantasticare. "Anche loro sono arrivati nel paddock per questo gran premio del Messico." Quanto avrei voluto scrivere una cosa del genere anche per loro due, Michael Schumacher e Jean Todt, ma i social ancora non c'erano. ? #tuttipazzixleross - facebook.com Vai su Facebook
Arborea, tutti pazzi per la polenta: successo per la sagra dedicata al piatto tipico del paese - X Vai su X