È uno dei tessuti più eleganti e raffinati, simbolo di una bellezza eterea che richiama le ballerine di danza classica. E ora il trend è portarlo sulle unghie: si tratta della tulle manicure, l’effetto trasparenza vedo-non-vedo riportato anche sulle mani. Realizzarla è semplicissimo ed anche possibile, poi, personalizzarla in modo tale da renderla più o meno delicata. Tulle manicure, l’eleganza sulle mani. La leggerezza del tulle è infatti l’ispirazione per questa nail art. L’intenzione non è solo quella di creare un effetto trasparente, ma di richiamare tutte le sfumature cangianti di questo tessuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti pazzi per la tulle manicure, le unghie nude ma originali