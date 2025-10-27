tutti i personaggi di gen v che saranno nella quinta stagione di the boys

The Boys ha un quantitativo di trame aperte da chiudere impressionante nella quinta stagione. Il più importante, ovviamente, è Patriota, il Super più forte del mondo, che ora controlla il governo degli Stati Uniti, ottenendo il permesso di controllare i suoi subordinati e farli radunare. Tuttavia, non è l’unico pezzo sulla scacchiera, dato che Billy Butcher è attualmente in difficoltà e ha il potere di fare a pezzi i Supe. Anche Starlight avrà qualcosa da dire, dato che probabilmente sta cercando di liberare Hughie e i loro amici dalla prigione. Conoscendo Patriota, probabilmente ha i membri dei Boys sotto sorveglianza, volendo assicurarsi che rimangano nelle loro celle finché non sarà pronto ad affrontarli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

