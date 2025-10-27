tutti i numeri della riyadh fashion week

Si è conclusa il 21 ottobre la Riyadh Fashion Week, momento di ampia partecipazione del parterre internazionale. Infatti, la settimana della moda del Medio Oriente punta a rendere la città di Riyadh un nuovo polo del lusso mondiale. La capitale del Medio Oriente è infatti già importante polo economico mondiale. Riyadh Fashion Week: che numeri ha fatto?. Sul parterre brand come Vivienne Westwood, che ha scelto la città per la sua prima sfilata in Medio Oriente. Lo show si è svolto in collaborazione con Art of heritage. Alcuni nomi dei protagonisti sauditi sono stati Nabila Nazer, Dananeer, Manel, Fatima Alabdulqader, Derza, Aleena e Arwa Albanawi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

