Tutti ce l’hanno su WhatsApp l’allarme degli esperti | cosa eliminare subito
Un’abitudine comune tra gli utenti di WhatsApp può ridurre memoria e prestazioni del telefono. Ecco cosa eliminare subito. Whatsapp è tra le applicazioni più utilizzate degli ultimi anni, tanto che gli sviluppatori di Meta continuano a fornire sempre nuovi strumenti per gli utenti. Se inizialmente, WA è nato come uno strumento di messaggistica istantanea, negli anni ha ricoperto un ruolo sempre più completo nella vita di tutti noi, sia a livello personale sia a livello professionale. Dal punto di vista della sicurezza e delle prestazioni, i continui aggiornamenti da parte degli sviluppatori rendono l’applicazioni una delle più complete del panorama. 🔗 Leggi su Game-experience.it
News recenti che potrebbero piacerti
Arriva una nuova menzione su WhatsApp dal potenziale (di)rompente: @tutti, che consente di menzionare tutti i membri di un gruppo in una volta sola Per fortuna ci sono anche alcuni limiti al suo utilizzo che dovrebbero renderla non (troppo) fastidiosa. Vedi - facebook.com Vai su Facebook
Iscriviti al canale WhatsApp "INPS per tutti"? In base al colore utilizzato troverai informazioni su: Pensione e Previdenza Lavoro Sostegni, Sussidi e Indennità Imprese e Liberi Professionisti Informazioni generiche https://rb.gy/2oadwe Inps Comuni - X Vai su X