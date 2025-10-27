Tutela ambientale e rischio idrogeologico dalla Regione Campania 6 milioni agli enti delegati
La Regione ha programmato risorse sufficienti a garantire, per l’intero triennio 2024–2026, gli interventi di tutela ambientale volti alla riduzione del rischio incendio e alla mitigazione del rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale. Attraverso il Documento Esecutivo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tutela ambientale, progresso sociale e tecnologico e donazioni: l'impegno di Guidotti Ships e InnovationSea nel Kenya - facebook.com Vai su Facebook
#corsodiformazione VIA E VAS SILENZIO-ASSENSO E TUTELA #AMBIENTALE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI #direttastreaming 28 Novembre 2025 https://soi.it/corso/via-e-vas/… - X Vai su X
Dissesto idrogeologico e incendi, 6 milioni dalla Regione Campania agli enti delegati - La programmazione triennale vale 210 milioni, previsti altri 12 milioni a novembre ... Da salernotoday.it
'Flumina Tour' a Greve in Chianti: laboratori e visite lungo il fiume per insegnare ai ragazzi a gestire il rischio idrogeologico - Studenti delle medie imparano, giocando, a fare gli ‘ingegneri’ contro il dissesto idrogeologico. Lo riporta gonews.it
Ambiente, assessore Lampis: "Garantire celerità spendita fondi per mitigazione rischio idraulico e idrogeologico" - "Abbiamo rappresentato il cronico problema delle strutture commissariali di Protezione civile, che patiscono la carenza del personale necessario a garantire celerità nella ... Come scrive regione.sardegna.it