Tusk | ‘Zelensky pronto a combattere per altri due-tre anni’
Zelensky ha detto che spera che la guerra non duri dieci anni, ma che l'Ucraina è pronta a combattere per altri due, tre anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dichiarazione del Presidente Zelenskyy, del Primo Ministro Starmer, del Cancelliere Merz, del Presidente Macron, del Presidente del Consiglio Meloni, del Primo Ministro Tusk, del Presidente von der Leyen, del Presidente Costa, del Primo Ministro Støre, del - facebook.com Vai su Facebook
“Lite furibonda Trump-Zelensky, gli ha detto: cedi il Donbass o sarai distrutto”. Tusk agli Usa: “Le pressioni vanno fatte su Mosca”. - X Vai su X