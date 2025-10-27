Tusk | ‘Zelensky pronto a combattere per altri due-tre anni’

Imolaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky ha detto che spera che la guerra non duri dieci anni, ma che l'Ucraina è pronta a combattere per altri due, tre anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

