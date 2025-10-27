Turista precipita in un dirupo sull’Etna durante il soccorso precipita anche un vigile del fuoco
Operazione complessa sul versante sud-est del vulcano. Un intervento di soccorso lungo e difficile ha impegnato per tutta la notte tra domenica e lunedì il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della Sicilia, in collaborazione con la Guardia di finanza. L'operazione si è svolta sul versante sud-est dell'Etna, dove due uomini sono rimasti gravemente feriti in un'area molto impervia e difficile da raggiungere. L'allarme è scattato poco prima delle 17, quando la centrale operativa del 118 di Catania ha richiesto l'intervento del Cnsas per soccorrere un uomo ferito a una gamba dopo una caduta lungo un ripido pendio a nord di Monte Calanna, nella Valle di San Giacomo.
