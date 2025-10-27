Turista precipita in un dirupo a Monte Coppa nelle operazioni di recupero ferito anche un soccorritore

Cataniatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista è precipitato ieri sera in un dirupo nella zona di Monte Coppa durante un'escursione sull'Etna. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente e sono iniziate le operazioni di soccorso nella zona, difficile da raggiungere. Nel corso dell’intervento, un operatore del nucleo Saf dei vigili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

turista precipita dirupo monteAlessandro Bregolato, l'escursionista precipita in un dirupo e muore a 67 anni. Ritrovata la sua firma al bivacco del Caviojo - Domenica mattina il 67enne Alessandro Bregolato era partito da solo dalla sua abitazione di via Monte Grappa di ... Si legge su ilgazzettino.it

turista precipita dirupo monteDonna cade in dirupo per 10 metri, salvata da vigili fuoco - Una donna che stava facendo un'escursione su un sentiero nel casertano è stata salvata dai vigli del fuoco dopo essere precipitata per dieci metri in un dirupo. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Turista Precipita Dirupo Monte