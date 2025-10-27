Turista precipita in un dirupo a Monte Coppa nelle operazioni di recupero ferito anche un soccorritore

Un turista è precipitato ieri sera in un dirupo nella zona di Monte Coppa durante un'escursione sull'Etna. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente e sono iniziate le operazioni di soccorso nella zona, difficile da raggiungere. Nel corso dell’intervento, un operatore del nucleo Saf dei vigili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

