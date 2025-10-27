Turista divorato da squali innocui | studio fa luce sulle cause del tragico attacco
Ad aprile un uomo israeliano di circa 40 anni è stato attaccato e ucciso nelle acque di Hadera da un gruppo di squali bruni, una specie che normalmente è considerata innocua perché non attacca l'uomo. In questo caso, tuttavia, si è verificata un'aggressione con chiaro intento predatorio. Un nuovo studio ha spiegato cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
