Turismo monasteri aperti e 22 cammini religiosi | si rinnova accordo tra Regione e Conferenza episcopale
Continua a crescere in Emilia-Romagna il turismo dei cammini religiosi e delle iniziative legate ai luoghi di fede. È stato rinnovato questa mattina l’accordo triennale tra Regione Emilia-Romagna e Conferenza Episcopale Emilia-Romagna (Ceer), per la promozione del turismo religioso e la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Viaggio nella Moldavia al voto, dove il turismo diventa ponte con l’Europa. Qui anche il vino può diventare strumento diplomatico. Un tour fra monasteri e campagne, con un occhio a Bruxelles e uno a Mosca Di Gianluca De Angelis - X Vai su X
- - L'evento dedicato al turismo slow, all'arte e alla spiritualità che coinvolge circa 60 iniziative esclusive in tutta la regione. Anche Parma e il suo territorio partecipano con un program - facebook.com Vai su Facebook
Monasteri Aperti, la camminata - Da ieri, altre iniziative nell’ambito della 7ª edizione di Monasteri Aperti 2025, che si dipaneranno anche in questo mese, con esperienze all’insegna del raccoglimento e del turismo slow in Emilia ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Monasteri aperti, ecco le perle da riscoprire - La Suasia a Civitella, l’Abbazia di Sant’Ellero a Galeata, l’Eremo di Montepaolo a Dovadola e la Madonna del Cantone a Modigliana Nell’ambito dell’iniziativa ‘Monasteri Aperti’ promosso dalla Regione ... ilrestodelcarlino.it scrive
Turismo, a luglio più 22 per cento di presenze in Valle d'Aosta - Nel confronto con lo stesso mese del 2024, gli arrivi (260 mila 19) sono aumentati del 19,54 per cento ... ansa.it scrive