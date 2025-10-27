Turismo monasteri aperti e 22 cammini religiosi | si rinnova accordo tra Regione e Conferenza episcopale

Continua a crescere in Emilia-Romagna il turismo dei cammini religiosi e delle iniziative legate ai luoghi di fede. È stato rinnovato questa mattina l’accordo triennale tra Regione Emilia-Romagna e Conferenza Episcopale Emilia-Romagna (Ceer), per la promozione del turismo religioso e la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it