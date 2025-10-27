Turismo Forte | Con una Regione vicina alle imprese il Litorale Domitio tornerà ad essere la Riviera del Sud

Casertanews.it | 27 ott 2025

“Un piano di marketing territoriale che faccia conoscere le nostre bellezze fuori dai confini di Terra di Lavoro in modo da accompagnare l’azione degli imprenditori unici protagonisti negli ultimi anni della stagione di rilancio del Litorale Domitio”. E' la proposta che arriva da Amelia Forte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

