Turismo e cultura meno convegni e più decoro
Tra turismo e cultura: nessun pessimismo. E’ il titolo dell’intervento firmato dal prof Mario Ascheri. "Chi segue le vicende delle istituzioni culturali senesi, statali o locali – scrive il professore –, non può che trarre motivi di soddisfazione. Non solo il clima, ma l’intensa attività incoraggia il viaggio e la visita della città. Venerdì 24, tanto per fare un esempio, ci saranno 4 eventi culturali in contemporanea: il calendario per le prenotazioni non è mai stato fatto, che io sappia. Operazione non costosa e quindi inutile? Non è più il turismo di un tempo. I cellulari ormai racchiudono il mondo, ogni monumento e ogni museo è raggiungibile con un clic. 🔗 Leggi su Lanazione.it
