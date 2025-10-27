Turismo d’autunno l’Italia non si ferma | boom di stranieri e spesa media oltre i 200 euro al giorno
Con la stagione autunnale iniziata da poco, gli operatori delle strutture alberghiere ed extralberghiere hanno già comunicato di aver venduto una camera su due per i prossimi mesi. In particolare, si segnala un aumento delle prenotazioni dalla Francia e dalla Germania che sono in pole position, seguite da Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Austria. Peraltro, la spesa dei visitatori nello Stivale è di circa 200 euro al giorno di media: 86 euro per l’alloggio e 105 euro per le altre spese da sostenere. A intervenire in merito è stata l’Ad di Enit S.p.A., Ivana Jelinic, che ha commentato: «I turisti stranieri, che investono quotidianamente circa 200 euro nelle nostre località, vogliono provare un’ esperienza unica, toccando con mano l’italianità. 🔗 Leggi su Panorama.it
