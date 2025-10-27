Turchia scandalo scommesse | la maggior parte degli arbitri ha un conto aperto per giocare
Il calcio turco è alle prese con uno scandalo riguardante il mondo arbitrale. A seguito di un’indagine interna della Federcalcio, è emerso che – dei 571 arbitri attivi nei campionati professionistici turchi – 371 direttori di gara hanno un conto online di scommesse sportive e 152 sono giocatori abituali. Sull’argomento si sofferma il portale Footmercato. Scandalo scommesse in Turchia. Le parole del presidente della Federazione e la reazione dei club. Footmercato comincia riportando le parole del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Hac?osmano?lu, il quale ha annunciato imminenti sanzioni: «Sappiamo che il calcio turco ha bisogno di un cambiamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Turchia. Scandalo Can Holding: 26 arresti tra cui il gran maestro della Massoneria - X Vai su X
la Repubblica. . Martedì 14 ottobre, a Kayseri, in Turchia, una guardia di sicurezza ha tratto in salvo all'ultimo istante una giovane che stava per essere investita da un tram. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano la giovane con gli auricolari che - facebook.com Vai su Facebook
Turchia, scandalo scommesse: la maggior parte degli arbitri ha un conto aperto per giocare - Scandalo arbitrale nel calcio turco: 371 arbitri hanno un conto di scommesse sportive e 152 sono giocatori in attività. ilnapolista.it scrive
Scandalo scommesse in Turchia: "371 arbitri su 571 hanno dei conti, 152 scommettono attivamente". La rivelazione shock del presidente della Federazione - Ibrahim Haciosmanoglu, presidente della TFF, la Federcalcio turca, ha rilasciato dichiarazioni scioccanti sulle attività degli arbitri. Scrive calciomercato.com
Caso arbitri in Turchia, il presidente della Federcalcio: "152 arbitri professionisti scommettono regolarmente" - Il Presidente della Federazione Haciosmanoglu ha indetto una conferenza stampa, parlando del grande numero di arbitri professionistici turchi impegnati in attività di scommesse. Da msn.com