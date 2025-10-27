Turchia scandalo scommesse | la maggior parte degli arbitri ha un conto aperto per giocare

Il calcio turco è alle prese con uno scandalo riguardante il mondo arbitrale. A seguito di un’indagine interna della Federcalcio, è emerso che – dei 571 arbitri attivi nei campionati professionistici turchi – 371 direttori di gara hanno un conto online di scommesse sportive e 152 sono giocatori abituali. Sull’argomento si sofferma il portale Footmercato. Scandalo scommesse in Turchia. Le parole del presidente della Federazione e la reazione dei club. Footmercato comincia riportando le parole del presidente della Federcalcio turca, Ibrahim Hac?osmano?lu, il quale ha annunciato imminenti sanzioni: «Sappiamo che il calcio turco ha bisogno di un cambiamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

