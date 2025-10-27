Turchia-LibanoPapa | un signoreuna fede
18.30 Nel primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia e in Libano, ci sarà un importante segno di dialogo interreligioso: la visita alla Moschea Blu di Istanbul. In Libano tra gli appuntamenti salienti: un incontro ecumenico e interreligioso e un preghiera silenziosa nel luogo dove si verificò l'esplosione al porto di Beirut. Il viaggio si terrà dal 27 novembre al 2 dicembre. Toccherà otto diversi luoghi. Motto del viaggio: "Un solo Signore, una sola fede", per "costruire fraternità e dialogo tra Oriente e Occidente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
Viaggio del Papa in Turchia e Libano: i loghi e i motti - È il motto del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia, per il 1700° anniversario del Concilio di Nicea. Come scrive agensir.it
PAPA, VERSO VIAGGIO IN TURCHIA: “UN SOLO SIGNORE, UNA SOLA FEDE” - “Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo” (Ef 4,5): questo il motto del Viaggio apostolico – il primo del pontificato – di papa Leone XIV in Turchia – dal 27 al 30 novembre pr ... Si legge su 9colonne.it