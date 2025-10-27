Turchia | il PKK annuncia il suo completo ritiro dopo quattro decenni di conflitto armato

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) ha annunciato ufficialmente il suo completo ritiro dalla Turchia dopo quattro decenni di conflitto armato. Sebbene l’annuncio del PKK segni una pietra miliare storica, non chiude completamente un ciclo di conflitto. Le radici del problema curdo in Turchia sono politiche e culturali, oltre che militari. Il suo esito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Turchia: il PKK annuncia il suo completo ritiro dopo quattro decenni di conflitto armato

