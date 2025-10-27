Tumore al seno | studio pisano alimenta le speranze contro una delle varianti più aggressive

Pisatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, uno studio dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’Università di Pisa lascia prevedere che si possa fare un passo in avanti nella lotta contro una delle sue varianti più aggressive – il tumore HER2-positivo – grazie a un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tumore seno studio pisano"Ottobre rosa" contro il tumore al seno Perché la prevenzione è fondamentale - Ottobre è il mese simbolo della lotta contro il tumore al seno, e c’è un messaggio che non può essere ignorato: saltare il primo invito alla mammografia può costare caro. Da lanazione.it

tumore seno studio pisanoAllattamento e tumore al seno: uno studio su Nature rivela il meccanismo che protegge le donne - Un importante studio scientifico pubblicato su Nature il 19 ottobre ha finalmente chiarito il legame tra allattamento e minore rischio di tumore al seno, fornendo una spiegazione biologica ... Lo riporta ilmessaggero.it

Tumore seno, al via studio per riduzione dei trattamenti - Circa il 70% degli oltre 53mila casi di tumore al seno diagnosticati ogni anno in Italia rientra nella categoria dei carcinomi ormono- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Studio Pisano