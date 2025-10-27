Tumore al seno l’algoritmo nato a Pisa combatte una delle varianti più aggressive

Pisa, 27 ottobre 2025 – Proprio nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, uno studio dell’ Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’ Università di Pisa lascia prevedere che si possa fare un passo in avanti nella lotta contro una delle sue varianti più aggressive – il tumore HER2-positivo – grazie a un modello innovativo capace di prevedere con grande accuratezza la risposta delle pazienti alle terapie neoadiuvanti. Infatti, sebbene l’HER2-positivo sia una delle varianti più sensibili ai farmaci a bersaglio molecolare, attualmente alcune pazienti non ottengono una risposta del tutto completa alle cure a causa dell’impossibilità di indirizzare i trattamenti in modo estremamente mirato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

