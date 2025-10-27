Tudor società o squadra | qual è il problema della Juve?

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Igor Tudor","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La squadra","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La società","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tutti e tre questi elementi","index":3}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tudor, società o squadra: qual è il problema della Juve?

Approfondisci con queste news

La Juventus è sotto all’intervallo contro la Lazio: per i biancocelesti a segno Basic. Intanto Modesto ha confermato Igor Tudor prima della gara: “Siamo contenti di lui, è il nostro allenatore”. Siete d’accordo con la scelta della società bianconera? ? - facebook.com Vai su Facebook

Franco #Causio duro su #Tudor: “Aggiunge confusione su confusione. Non capisco perché cambia sempre formazione. Questa #Juve è una squadra senza identità di gioco precisa, ma non è tutta colpa dell’allenatore. Ha un supporto in società? #Lippi aveva - X Vai su X

Tudor: "Macché scudetto, ma ho una squadra vera. Mercato? Vediamo che succede..." - L'allenatore della Juve non si risparmia, invece, quando si tratta di fare complimenti ai suoi per l'atteggiamento. Si legge su gazzetta.it

Tudor ride in faccia ai critici: "La Juve pedala, ma quale crisi! Milan riposato, Modric speriamo faccia cag..." - "Non so che gara sarà, ma il Milan è una squadra di primissimo livello, hanno buoni giocatori e stanno in un buon momento. Lo riporta tuttosport.com

Tudor, la scelta su Yildiz e la Juve degli attaccanti: “I tre insieme? Spero non succeda mai" - Nemmeno il tempo di raccogliere le idee e valutare quanto fatto nell'ultima gara che la Juventus è già pronta a immergersi in una nuova partita. Lo riporta tuttosport.com