Tudor | Perché non facciamo gol? Bella domanda non lo so

L’allenatore della Juventus, Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio Le parole di Tudor. Al Oggi la cosa che le ha dato più fastidio è stato l’attegiamento? Dopo 10 minuti si scaldava già Kostic. «No, si scaldava Kostici perchè ho visto che Cambiaso non è entrato bene. In generale la squadra è entrata bene, a parte lo sbaglio che ha fatto Jonathan e il gol che hanno fatto loro. E’ un momento brutto, un momento difficile, dobbiamo stare uniti, lavorare di più tutti insieme. C’è delusione, perché penso che l’abbiamo preparata nel modo giusto». Si è dato una spiegazione per il fatto che non si riesce a fare gol? Quarta partita di fila senza segnare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tudor: «Perché non facciamo gol? Bella domanda, non lo so»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tudor spiega cos'ha Zhegrova e perché non lo abbiamo ancora visto davvero ? Altroché incomprensioni con l'allenatore! #Juventus #JMania #ConferenzaStampa #Tudor #Zhegrova - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, #Tudor contro tutti ma ecco perché il #RealMadrid è una clamorosa opportunità - X Vai su X

Tudor: «Perché non facciamo gol? Bella domanda, non lo so» - L'allenatore della Juventus, Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio ... Come scrive ilnapolista.it

LA JUVE IN GOL - CHE SI CAMBI SUBITO TUDOR O CHE LO SI SUPPORTI,MA NON PER SEMPRE! - Le voci, i Rumors, il gossip sulla panchina che scricchiola di Tudor si fa, minuto dopo minuto, sempre più insistente. Segnala tuttojuve.com

Tudor ride in faccia ai critici: "La Juve pedala, ma quale crisi! Milan riposato, Modric speriamo faccia cag..." - "Non so che gara sarà, ma il Milan è una squadra di primissimo livello, hanno buoni giocatori e stanno in un buon momento. Lo riporta tuttosport.com