Tudor panchina a rischio | la Juve come ai tempi di Maifredi Ecco perché non è ancora arrivato l’esonero
La Juventus è in caduta libera. Otto partite senza vittorie, quattro senza segnare, tre sconfitte consecutive. Numeri che parlano da soli e che rievocano i fantasmi più oscuri della storia bianconera. Non accadeva dal 1991, ai tempi di Luigi Maifredi, l’allenatore del “calcio champagne” naufragato tra sogni e disastri. Oggi, più di trent’anni dopo, la storia sembra ripetersi. Il problema non è solo nei risultati. La squadra non appare svuotata, anzi: lotta, corre, ci prova. Ma ogni sforzo si dissolve nella confusione. Non è la mancanza di volontà, bensì l’assenza di un’idea a condannare la Juventus di Igor Tudor, sempre più smarrita tatticamente e mentalmente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
