L'allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio in campionato. Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Lazio Juve, il tecnico bianconeri Igor Tudor ha commentato così la sconfitta rimediata per 1 a 0. APPROCCIO – «Kostic si scaldava perché avevo visto Cambiaso non entrare bene. È un momento brutto, difficile. Dobbiamo lavorare insieme tutti. Penso che l'abbiamo preparata nel modo giusto ma ci manca sempre qualcosa. C'è sempre lo sbaglio di qualcuno dietro. Ci sentiamo malissimo ma dobbiamo compattarci». 4 PARTITE SENZA SEGNARE – «Oggi abbiamo provato con due attaccanti a segnare.

Tudor non teme l'esonero? Il tecnico risponde dopo Lazio Juve: «Non me ne frega niente del mio futuro, le responsabilità sono…»