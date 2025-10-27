Tudor non teme l’esonero? Il tecnico risponde dopo Lazio Juve | Non me ne frega niente del mio futuro le responsabilità sono…
Inter News 24 L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio in campionato. Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Lazio Juve, il tecnico bianconeri Igor Tudor ha commentato così la sconfitta rimediata per 1 a 0. APPROCCIO – «Kostic si scaldava perché avevo visto Cambiaso non entrare bene. È un momento brutto, difficile. Dobbiamo lavorare insieme tutti. Penso che l’abbiamo preparata nel modo giusto ma ci manca sempre qualcosa. C’è sempre lo sbaglio di qualcuno dietro. Ci sentiamo malissimo ma dobbiamo compattarci». 4 PARTITE SENZA SEGNARE – «Oggi abbiamo provato con due attaccanti a segnare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TORINO (ITALPRESS) – Igor Tudor non si cura delle critiche (“non le leggo”) e non teme di esser esonerato. Alla vigilia della gara in trasferta contro la Lazio, anzi, il tecnico della Juventus ha parlato di “squadra motivata e vogliosa di far bene” e si è detto certo - facebook.com Vai su Facebook
Palladino alla $Juventus? Intanto $Tudor non teme l'esonero: "Mi godo la fiducia della società ma serve una reazione. Manca personalità in squadra" - X Vai su X
Tudor presenta Juve-Inter in conferenza: quando parla il tecnico bianconero - La Juve si avvicina al Derby d'Italia reduce da due vittorie nelle prime due partite di campionato, mentre i ... Scrive tuttosport.com
Juventus, Veiga beffa Tudor, ma il tecnico resta fiducioso - La Juventus ha ottenuto un altro pareggio, ma la squadra di Tudor può davvero recriminare con se stessa per il gol preso nel finale. Segnala tuttomercatoweb.com
Juventus, società contenta di Tudor: il tecnico va verso la riconferma - Il contratto del tecnico prevede una clausola di rinnovo automatica in caso di qualificazione alla prossima Champions League, traguardo che, al momento, sembra alla portata. Da it.blastingnews.com